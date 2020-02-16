Taksim Meydanı'nda 'kavuşma durağı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi tarafından Taksim meydanı kentsel tasarım yarışması sürecindeki çeşitli etkinlikler için meydana yerleştirilen geçici strüktür beğeni topladı.

Srtüktür, "İstanbul meydanlarına kavuşuyor" teması altında tasarlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi tarafından Taksim meydanı kentsel tasarım yarışması sürecindeki çeşitli etkinlikler için "İstanbul meydanlarına kavuşuyor" teması altında tasarlanan ve meydana yerleştirilen geçici strüktür dikkat çekti.

Armağan Akdoğan tarafından tasarlanan ve üretilen, Mehmet Kendil ile beraber İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve yine İBB bünyesinde çalışan İnşaat Mühendisi Oktay Özel ile Mimar Merve Gedik Âlâ tarafından ortaya çıkarılan Kavuşma Durağı adlı strüktürün dün açılışı yapıldı.

İstanbulluların ilgisiyle karşılaşan Kavuşma Durağı'nda dün akşam (15 Şubat) bir konser de verildi.

İmamoğlu'ndan ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Taksim Meydanı’nda kurulan “Geçici Sergi Platformu”nu ziyaret etti.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun test sürüşünü yaptıktan sonra platformu ziyaret eden İmamoğlu'na İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın eşlik etti.

"Taksim Meydanı, son dönemde Gezi Parkı ile ilgili süreci de hatırlatıyor. Toplumun, gençlerin tepkisini hatırlatıyor" diyen İmamoğlu, uzun süre Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde başkanlık yapan ve Gezi Parkı davası sürecinde yargılana Tayfun Kahraman için, "Yol arkadaşım Tayfun Kahraman, devletin en üst seviyedeki insanlarıyla bu süreci sulh içerisinde çözüme kavuşturma konusunda fedakarlık yapan bir kardeşimdi. Ne acıdır ki, böyle özgür alanların güzelleşmesi mücadele eden insanlar, böyle kısır işlerle bugün yargılanan insanlar, onlarca yıl mahkumiyet talep edilen insanlar… Biz buna da karşıyız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bu yargısız infaz gibi aslında. Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Tayfun Bey ve diğer arkadaşların yanındayım. Bu bağlamda Taksim’in bu tarz maneviyatı ve bizdeki hissiyatları var” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

"Burada yapacağımız yarışma teknik insanların katkısı, akademisyenlerin katkısı, toplumun öngörüleri çok güzel bir şekli önümüze koyacak. İnanıyorum" sözlerini kullanan İmamoğlu, "Bu güzellik Taksim’e, Üsküdar’a Kadıköy’e Eminönü’ne Bakırköy Özgürlük Meydanı’na, Bağcılar Meydaın’na, Esenler Meydanı’na, Ümraniye’ye, Beylikdüzü’ne yansısın istiyoruz. Hep beraber bunu başaracağız" dedi.