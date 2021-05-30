T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksim Meydanı'nda kavgaya karışan 2'si turist 6 kişi gözaltına alındı

30 Mayıs 2021 14:42

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kemerli, tekme ve yumruklu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı da saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turist ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

Sivil polisten müdahale

Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.

Özel hareket polisi müdahale etti

Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.

kavgakemerli kavgataksim

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2021

Rober Hatemo: Evlenmeye hazırım

Adana’da bin 300 polisle “Huzurlu Sokaklar” uygulaması

Kavurucu sıcaklarda çocuklardan tehlikeli serinleme yöntemi

ASKİ, bayram öncesi su tasarrufu ve kurban atıkları konusunda uyardı

Murat Övünç'ün oğlu tepki çekti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24