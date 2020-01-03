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Taksim Meydan'ında 'motosikletli kuryeye saldırdığı' iddia edilen turiste 'haksız olduğu' gerekçesiyle yumruk

03 Ocak 2020 12:23

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda 'motosikletli bir kuryeye saldırdığı' iddia edilen İngiliz turiste  çevredeki vatandaşlar haksız olduğu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiği' gerekçesiyle tepki gösterdi. Turiste gözaltına alınırken yanına yaklaşan bir şahıs yumruk attı. Polisin olay yerine gelmesiyle ortalık sakinleşirken, turist gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İngiliz uyruklu turist bilinmeyen bir nedenle bir motosikletli kuryenin gözüne yumruk attı.

Kuryenin gözü kısa sürede morarırken, olayı gören vatandaşlar, turiste tepki gösterdi. Bir süre sonra motosikletli kurye ile turist yeniden kavga etmeye başladı. Turistin 'haksız olduğunu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiğini' öne süren vatandaşlar da kavgaya dahil oldu ve turisti yumrukladı.

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, turist gözaltına alındı. Gözüne aldığı yumrukla neredeyse tek gözü göremeyecek duruma gelen kurye, polise durumu anlattı. Ekip aracına bindirilen turist ise emniyete götürüldü.

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