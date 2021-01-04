Taksim İstiklal Caddesi’nde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk

Türkiye geneli yılbaşındaki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama sonrası vatandaşlar Taksime akın etti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’ne akın ederek yoğunluğa sebep oldu. Esnaf 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kepenkleri açtı. Esnaf bu durumdan memnun kalırken polis ve zabıta ekipleri sıkı önlem ve tedbir alarak sosyal mesafe maske ve sigara içme gibi konularda vatandaşlara ara ara uyarılarda bulundu.