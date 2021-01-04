T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksim İstiklal Caddesi’nde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk

04 Ocak 2021 19:25

Türkiye geneli yılbaşındaki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama sonrası vatandaşlar Taksime akın etti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’ne akın ederek yoğunluğa sebep oldu. Esnaf 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kepenkleri açtı. Esnaf bu durumdan memnun kalırken polis ve zabıta ekipleri sıkı önlem ve tedbir alarak sosyal mesafe maske ve sigara içme gibi konularda vatandaşlara ara ara uyarılarda bulundu.

ETİKETLER

koronavirüssalgınistiklal caddesibeyoğlutaksimyoğunluk

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2021

İETT otobüsüne alınmayan vatandaşlar yolu kesti

Göldeki ağaçlar dondu

Park halindeki lüks otomobil kaydı, durdurmaya çalışanlar düştü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya başladı

Evi kumarhaneye çevirdiler, cezası ağır oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP, Ermenistan'daki nükleer santral için uyardı: Güvenliği ve kapatılması Türkiye...

“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen: 70 yaşındaki teyzenin çıplak arandığını...

Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, T24'e konuştu: ABD Dışişleri'nin...

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Tuvalette ayı saldırısına uğradı: "Oturmamla popomu bir şey ısırdı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24