İstanbul Gaziosmapaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin çatısından dumanlar yükseliyor. Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyordu. Hastane 2013 yılında Beyoğlu'ndaki binasından Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı hastane daha önce de yanmıştı Gaziosmanpaşa'da bulunan hastanede 2011 yılında da dış cephe çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı. Yangın üç saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bir önceki yangın da bina inşaat halindeyken başlamıştı.