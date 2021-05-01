Taksim'e çıkmak isteyen Sosyalist Dayanışma Platformu üyelerine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

x810f7t1 Mayıs'ta sokağa çıkan Sosyalist Dayanışma Platformu üyeleri Mecidiyeköy'de gerçekleştirdikleri eylemde polisin müdahalesi ile karşılaştı.

“Bizden çaldıklarınızı almaya geldik” ve “Faşizmi yeneceğiz” yazılı pankartla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen Sosyalist Dayanışma Platformu üyelerine polis Mecidiyeköy'de müdahale etti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre üyelerden 19 kişi gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Taksim, Mecidiyeköy ve civarından şu ana kadar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan bir kısmının bölge karakollarında, bir kısmının sağlık kontrolü için hastanelerde olduğunu, bir kısmınınsa Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceğini bildirdi.