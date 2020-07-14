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Taksim’deki meydan kavgası kamerada

14 Temmuz 2020 10:24

Taksim Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda geçen günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vatandaşların araya girdiği ancak birbirinden ayıramadığı grup, sosyal mesafe ve maske kuralını da unuttu. Dövüş Kulübü filmini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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