Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019'da düzenlenen törende temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'da Taksim'in simgeleri arasında olan 5 bloktan oluşacak AKM binasının havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin tamamının kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.