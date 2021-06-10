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Taksim'de zabıta, seyyar satıcıya copla müdahale etti

Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi

10 Haziran 2021 17:41

İstanbul Taksim'de parfüm satışı yapan bir seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Taksim'de görevli zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişinin tezgâhına müdahale etti.

Seyyar satıcının zabıtaya karşı çıkmasıyla büyüyen tartışmada zabıtalardan biri satıcıya fiziksel müdahalede bulundu. Diğer zabıta memurlarının da devreye girmesiyle büyüyen arbede Taksim Meydanı'ndaki polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikâyetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.

Kaynak: DHA

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