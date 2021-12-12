Taksim'de turisti içkisine ilaç atıp gasp etti

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı 39 yaşındaki Tunuslu Mokhles K. ile birlikte bir mekâna giderek alkol almaya başladı.
Mekânda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi. İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti.
Mekânda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi. Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu. Olaydan bir süre sonra kendine gelen Harald Rolf B., soyulduğunu anlayınca mekân çalışanlarından yardım istedi.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine mekâna gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek gaspçının gidiş yönüne doğru kameraları inceledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Tunuslu Mokhles K. yakalanarak gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda Tunuslu turistin Alman turisti alkolüne ilaç atarak gasp ettiği anlar kameraya da yansıdı.
Kaynak: İHA