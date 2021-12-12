Taksim'de turisti içkisine ilaç atıp gasp etti

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı 39 yaşındaki Tunuslu Mokhles K. ile birlikte bir mekâna giderek alkol almaya başladı.

Mekânda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi. İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti.