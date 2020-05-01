T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksim'de ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek sloganı atan iki genç gözaltına alındı

01 Mayıs 2020 12:44

T24 Haber Merkezi

İstanbul Taksim Meydanı'nda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve hâlen ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için slogan atan iki genç gözaltına alındı. 

İstanbul'un en önemli meydanlarından Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda 3 Nisan'da taleplerinin karşılanması isteğiyle ölüm orucunda olan ve 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi Helin Bölek ile aynı taleplerle hâlen 319 gündür ölüm orcundaki İbrahim Gökçek'e destek olmak için slogan atan iki genç gözaltına alındı. 

Gençlerin 'İbrahim Gökçek onurumuzdur', 'Grup Yorum halktır, susturulamaz' gibi sloganlar attığı görüldü. 

 

ETİKETLER

habervideotaksimistanbulgrup yorumibrahim gökçekölüm orucudestek

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Haziran 2020

Bingöl’de depremin yaraları sarılıyor

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, şüpheli paketin patlatılmasını izlediler

Eşi Patricia Callero'dan Fernando Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Görüntüler Sivas'tan; bir kadın işitme kaybı yaşadı: Bomba düşmüş gibi korktuk

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Yemek olarak servis edilmek için' tutulan 700 kedi kurtarıldı...

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

LGS'ye 5, YKS'ye 11 gün kaldı; Bilim Kurulu sınav provasını...

Enver Aysever'den Başak Demirtaş'a cinsiyetçi söylemde bulunan zanlı için "Partisini...

MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Yemek olarak servis edilmek için' tutulan 700 kedi kurtarıldı...

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24