Taksim'de ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'e destek sloganı atan iki genç gözaltına alındı

T24 Haber Merkezi

İstanbul Taksim Meydanı'nda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve hâlen ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için slogan atan iki genç gözaltına alındı.

İstanbul'un en önemli meydanlarından Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda 3 Nisan'da taleplerinin karşılanması isteğiyle ölüm orucunda olan ve 288. gününde hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi Helin Bölek ile aynı taleplerle hâlen 319 gündür ölüm orcundaki İbrahim Gökçek'e destek olmak için slogan atan iki genç gözaltına alındı.

Gençlerin 'İbrahim Gökçek onurumuzdur', 'Grup Yorum halktır, susturulamaz' gibi sloganlar attığı görüldü.