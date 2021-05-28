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Taksim'de 'Mafya düzenini yıkacağız, bizden çaldıklarınızı alacağız' pankartı açan 2 kişi gözaltına alındı

28 Mayıs 2021 17:00

İstiklal Caddesi’nde ‘Mafya düzenini yıkacağız’ pankartı açan 2 kişi gözaltına alındı.

Gençlik Meclisleri, İstiklal Caddesi’nde açıklama yaptı. Demirören AVM önünde bir araya gelen meclis üyeleri “Mafya düzenini yıkacağız. Bizden çaldıklarınızı alacağız” pankartı açtı. Gençlere AVM’nin özel güvenliği müdahale etti.

Darp edilen gençler, “Gençleri umutsuzluğa, geleceksizliğe mahkum ettiniz. Çetelerle işbirliği yaparak halkı koca bir bataklığa mahkum etmeye çalıştınız. Bizden çaldıklarınızı alacağız” diye konuştu.

Olay yerine gelen polisler, gençleri gözaltına aldı.

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