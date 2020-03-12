Taksim'de Koronavirüs önlemleri

12 Mart 2020 16:19
Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Taksim'de dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni dezenfekte etti.
Metro girişleri, yürüyen merdivenler ekipler tarafından ilaçlandı.
Dünya genelinde 120 bini aşkın vaka bulunduğu yaklaşık 5 bini kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' olarak tanımladığı yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle, ABD'nin başkenti Washington DC'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
Başbakan Conte, marketler ve eczaneler dışındaki bütün mağazaların kapatılacağını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart'ta Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı.
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