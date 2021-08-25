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Taksim’de kısa mesafeye yolcu almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi; "Kafalarına göre bir şey uyduruyorlar; korkarak biniyorum"

Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi

25 Ağustos 2021 20:19

İstanbul Taksim'de müşteri gibi davranan polis ekipleri, kısa mesafe götürmek istemediğini ve müşteri seçtiklerini tespit ettikleri taksicilere cezai işlem uyguladı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Aldıkları zaman ya taksimetreyi açmıyorlar ya da kafalarına göre bir şey uyduruyorlar. İnanıyorsunuz her şeye. Ben taksileri güvenilir zannediyordum ama şu anda korkarak biniyorum” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Sıraselviler Caddesi’nde müşteri gibi taksiye binen trafik polisi, trafik kurallarına uymadığı ve kısa mesafe almak istemediğini tespit ettiği taksiciler hakkında tutanak tuttu.

Taksim Meydanı’ndaki kontrol noktasında durdurulan taksilerde belgeleri eksik olan taksicilere de cezai işlem uygulandı. Taksim Meydanı’ndan Şişli’ye gitmek isteyen iki turistin, uzun süre taksi bekledikleri görüldü.

“Trafiğe giremem diyerek beni indirdi"

Taksicinin yarı yolda indirdiği bir vatandaş “Ben burada yabancıyım, taksiye bindim. ‘Ben o tarafta trafiğe giremem’ diyerek beni yarı yolda bıraktı. Taksimetrede 5 yazıyor. İndi bindi 15 imiş, aldı parayı, gitti. Kısa mesafe almıyorlar. Mesela buradan Şişli’ye gideceğim, almadılar. Ya da Eminönü’ne gideceksiniz almıyorlar. Aldıkları zaman ya taksimetreyi açmıyorlar ya da kafalarına göre bir şey uyduruyorlar. İnanıyorsunuz her şeye. Ben taksileri güvenilir zannediyordum ama şu anda korkarak biniyorum” dedi.

“Kısa mesafe' diyerek almadı"

Turist Larisa Dobroskok ise “Taksi bizi almadı. Çünkü biz Osmanbey’e gitmek istedik. O başka tarafa gidiyormuş. Bir de bizim gideceğimiz yer uzak değil. Kısa mesafe diye almadı” diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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