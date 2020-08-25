Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi yakalandı

IŞİD üyesinin Gaziantep’ten İstanbul’a gelerek saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler Taksim’de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti.

Özel Harekat polisi eşliğinde Küçükçekmece'deki bir otele giren polisler, şüphelinin kaldığı odanın kapısını koçbaşıyla kırdı. H.S., isimli şüpheli kıskıvrak gözaltına alındı.

Keşif çalışması yapmış

Şüphelinin saldırı için Beyoğlu’nda keşif çalışmaları yaptığı öğrenildi. Şüphelinin Taksim'de sansasyonel eylem yapmayı planladığı belirtildi.