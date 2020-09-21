Taksim'de kadını takip eden erkek serbest bırakılmıştı; hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını uzun süre takip edip tacizde bulunan ve polis tarafından yakalanıp, serbest bırakılan erkek için yakalama kararı çıkarıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını uzun süre takip eden ve sonrasında sözlü tacizde bulunan şahıs güvenlik timleri tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kişi hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kadını takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA