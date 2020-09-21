T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksim'de kadını takip eden erkek serbest bırakılmıştı; hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Savcılık, şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verdi

21 Eylül 2020 13:42

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını uzun süre takip edip tacizde bulunan ve polis tarafından yakalanıp, serbest bırakılan erkek için yakalama kararı çıkarıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını uzun süre takip eden ve sonrasında sözlü tacizde bulunan şahıs güvenlik timleri tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kişi hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kadını takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

istanbultaksimistiklal caddesigenç kadıntakipkişierkeksavcılık

Diğer Videolar

Sosyal medya kurgusu: Putin uğurladı, Trump söyledi: Mamaaaa....

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Kasım 2020

Yaptığı hat-trickle Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Yusuf Yazıcı'nın o golleri...

ABD araştırmacısı Erdölen değerlendirdi: Yargı süreçleri ve Trump'ın kaybetmesi durumunda atacağı adımlar tartışılıyor

Pakistan Başbakanı'nın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı

Işın Karaca, Sevda Türküsev'le 'saat 22.00' uygulamasını tartıştı: 500 bin insan ekmek yiyor; seninle tartışmak için bu yayına gelmedim!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TRT’de KJ krizi; editörün işine son verildi...

Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | Tarihi seçimde Biden zafere çok yakın; Demokrat...

Hekimoğlu dizisine ara verildi...

Manken Didem Soydan hastaneye kaldırıldı ...

CNN Türk’ten Razi Canikligil açıklaması: Hakaretin başladığı yerde fikir ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

TRT’de KJ krizi; editörün işine son verildi...

Hürriyet'in ABD Muhabiri Canikligil, Zafer Şahin'e köpürdü ve yayını terk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24