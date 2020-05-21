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Taksim’de İranlı turistin uğradığı gasp kamerada

21 Mayıs 2020 12:20

Taksim’de kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, İranlı turisti üst aramasını yaparak gasp ettikten darp etti. O anlar kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan suç makinesi zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Mart günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde valiziyle birlikte dışarıda olan İran uyruklu Mahdiyar B.’nin yanına kimliği belirsiz iki şahıs geldi. Turistle bir süre sohbet eden şahıslar ardından kendilerini polis olarak tanıttı. Daha sonra yol kenarına çeken şahıslar, turisti kulübeye yaslayıp üst aramasını yapmaya başladı. O esnada şahsın parasını ve telefonuna el koyan şahıslar, tepki göstermesi üzerine turisti tekme tokat dövdü. Saniyelerce turisti darp eden şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, turist ise bir süre peşlerinden koşarak zanlıları yakalamaya çalıştı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı
Olayın ardından turistin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, turistin sözlü ifadesinin ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkalini bekleyerek birinin kimliğini tespit etti. Bölgede çalışmalara başlayan Beyoğlu polisi, Şevket Y.’yi Turan Caddesi ile Yeni Kafa Sokak kesişiminde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Suç makinesi zanlı tutuklandı
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette “yağma”, “gasp”, “kapkaç” ve “uyuşturucu madde imalatı” gibi suçlardan kaydı bulunan Şevket Y., suçunu kabul etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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