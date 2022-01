Taksim'de dolar protestosu: Dolar 10 TL, Sarayda hayat 10 numara

Halkevleri, İstanbul Taksim Meydanı'nda Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybını protesto etti. Eylemde, “Dolar 10 TL – Sarayda Hayat 10 Numara” pankartı taşındı.

Halkevleri, Taksim Meydan’ında, “Dolar 10 TL Sarayda Hayat 10 Numara, Geçinemiyoruz” pankartı ile açıklama yapmak istedi.

Açıklamada, şunlar söylendi:

“Çocuk mamaların kilit altında tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yüzlerce insanın işsizlikten, açlıktan intihara sürüklendiği, her geçen gün yoksullaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Bizler yoksullaştıkça saray rejimi ve şirketleri zenginliklerine zenginlik katmakta. Bizlere dolar arttığında ‘size ne’ diyorlar. Kiralar, faturalar, elektrik, doğal gaz kısacası her şey dolara endeksli. Tarımın yok edildiği, her geçen gün yoksullaştığımız, marketten alışveriş yapamadığımız, pazar atıklarından geçinmek zorunda kaldığımız bir ülkede iktidar ve iktidarın yandaşları paralarına para katmakta.

Yüzlerce emekçi evine ekmek götüremediği için intihara sürükleniyor. Bizler geçinemiyoruz. Aldığımız maaş ne çocuklarımızın ekmeğine, ne kiramıza, ne faturalarımıza yetmemekte. Yoksuluz diyen terörist ilan edilmekte. Bizleri terörist ilan edenler saraylarda yaşıyor.”

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ile birlikte dolar 10 lirayı görürken, yurttaşlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldi. Neredeyse her gün elektrikten doğalgaza, ekmekten, süte tüm temel ihtiyaçlara zam geliyor. Ancak maaşlar ise yerinde sayıyor. Yurttaşlar karara kara nasıl geçineceğini düşünmek zorunda kalıyor.”

Polis, açıklamaya müdahale etti. Açıklamayı yapan altı kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Protestonun görüntüleri Halkevleri’nin sosyal medya hesabında, “Halkın 'Geçinemiyoruz!' çığlığı Taksim Meydanında... Bir tarafta evini nasıl ısıtıp, kirasını nasıl ödeyeceğini düşünenler, diğer tarafta 3-4 ayrı yerden 80-100 bin lira maaş alanlar, artık yeter, harekete geçiyoruz" notuyla paylaşıldı.