Taksim'de dilenciler birbirine girdi

İstanbul’un en önemli turistlik merkezlerinden olan Taksim Meydanı’nda dilencilerin rant kavgası kameralara yansıdı. Daha önce de kavgaları kameralara yansıyan dilenciler saç saça baş başa girerken simitçi kılığına giren bir kişi ise kendini yere atarak insanları dolandırmaya çalıştı.

Sivil polisler tarafından gözaltına alınmak istenen dolandırıcı boğazına jilet dayadı.

Polisin de takip ettiği ve gözaltına almak istediği simitçi görünümlü dolandırıcı boğazına jilet dayayarak kendini keseceğini söyledi. Polisin uzun uğraşları sonucu etkisiz hale getirilen kişi karakola götürüldü.