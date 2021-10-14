Taksim'de denetim esnasında küfreden kişi gözaltına alındı; "Polise değil taksiciye küfrettim"

"Polise değil taksiciye küfrettim"

Gazetecinin, "Polise neden küfür ettiniz?" şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren vatandaş "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı?" diye konuştu.