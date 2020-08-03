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Taksim’de değnekçilik yapan bir kişi yakalandı

03 Ağustos 2020 17:37

İstanbul Taksim’de belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinerek vatandaşlardan park ücreti alan değnekçi yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şahsa cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Taksim’de değnekçilik yaparak vatandaşlardan park ücreti adı altında para alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Aşkın A. isimli şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak maddesine istinaden 4 kez ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddesine istinaden 2 kez olmak üzere toplam da idari olarak 6 adet cezai işlem uygulandı.

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