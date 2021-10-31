Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü ise polislere "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.