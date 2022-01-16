Taksim'de bir turist, tasma taktığı gelincikle gezdi

İspanyol Pedro Molina Aparicio, Kanarya Adaları’ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi’nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşırdı. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

İspanya’dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul’a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya’da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi. Taksim Meydanı’nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşırdı. Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.

Serkan İvedi “Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları’ndan getirdik. Türkiye’de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı” diye konuştu.

Kaynak: DHA