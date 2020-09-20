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Taksim'de bir kadını takip eden erkek böyle yakalandı

Kadını takip ettiği anlaşılan erkek, polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı

20 Eylül 2020 12:03

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlaşılan erkek, polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı. 

Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K.(23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti. Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nın şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü.

 

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