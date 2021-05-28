Taksim Camisi çevresi 25 ton gül suyu ile yıkandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camisi için hazırlıklar tamamlandı. Açılış öncesi Taksim Camisi'nin çevresi Isparta'dan getirilen 25 tonluk gül suyu ile yıkandı. LED ekranların kurulduğu meydanda vatandaşlar için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Özel harekât polisleri ise çatılarda konuşlandırıldı.

Caminin yer aldığı Taksim Meydanı'nda binler kişi namaz kılmak için toplandı. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin hemen yanında Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemi yer alıyor.

Camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de bulunuyor.