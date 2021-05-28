Taksim Camisi açıldı | Polis, meydandaki binaların terasından, namaz kalabalığını çekmeye çalışan gazetecilere müdahale etti

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Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan cami, cuma namazının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Polis, meydandaki binaların terasından, namaz kalabalığını çekmeye çalışan gazetecilere müdahale etti.

Caminin yer aldığı Taksim Meydanı'nda cemaat namaz kılmak için toplandı. İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapıldı.

Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirildi. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin hemen yanında Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemi yer alıyor. Camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de bulunuyor.