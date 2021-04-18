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Taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı kamerada

18 Nisan 2021 11:40

İstanbul Ortaköy’de taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, geçen pazar günü saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran uyruklu Güler Geb Çetinkaya, arkadaşıyla birlikte taksiye binerek Ortaköy’e geldi. Burada araçtan inen Çetinkaya ve arkadaşı ellerindeki kahveyle kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra Renault Clio marka 34 DBR 883 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki beton dubaları yerinden söktükten sonra arkadaşıyla yürüyen Çetinkaya’ya çarptı. Havalanarak takla atan genç kadın yere savrularak yaralandı. Kadının arkadaşı şok yaşarken, çevredeki vatandaşlar ve polis memuru koşarak kadının yanına geldi. 

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından beton dubanın üstünde kalan araç çekici yardımıyla indirildikten sonra emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi”

Kaza hakkında konuşan bir esnaf, “Sürücü Beşiktaş yönüne doğru geliyordu. Önde bir araç vardı, ona vurmamak için kaldırımı seçti. Kaldırıma çıktığı anda oradaki bayanı görmedi ve ona çarptı. Kadın düştüğü gibi biz dükkandan çıkıp direkt yanına koştuk. Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi. Biz yardımcı olmaya çalıştık. İki bayandı, ikisi de İranlı turistti, ellerinde kahve vardı. Ambulansı aradık, kazanın etkisiyle sürücüyü sakinleştirmeye çalıştık. Ambulans geldi kadını hastaneye, sürücüyü karakola götürdüler” dedi.

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