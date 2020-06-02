Kadına şiddet uygulayan taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

İstanbul Beyoğlu’nda genç kadının taksici tarafından darp edildiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sürücünün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” süresiz iptal edildi.

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beyoğlu’nda taksiye binen genç kadının taksici tarafından darp edildiği anlar aracın kamerasına yansıdı. Aracın içerisinde kadına tokat atan ve dışarıda da yere yatırıp boğazını sıkan taksici, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olmasına rağmen serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Fas uyruklu Chaıme H.(24), doğum yapan ablasını görmek için İstanbul’a geldi. Taksim’de bir otele yerleşen kadın, olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan Cengiz K.(39) idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiyi durdurarak bindi. Kadının Kasımpaşa’ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri anlaması üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K, kadına elini kaldırarak tokat attı. Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti. Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadını yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı. Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K’ya emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.

İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.