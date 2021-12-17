Takside gidiş-dönüş tartışması; “Ben paramı veriyorum, dilenmiyorum"

Esenyurt’tan taksiye binen yolcu, taksiciye gidiş-dönüş yapmak istediğini söylemeyince aralarında tartışma çıktı. Taksici, “Taksiye binersin, bir yerde inersin” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı.Taksiye bindiği esnada gidiş-dönüş yolculuk yapacağını söylemeyen yolcu ile taksici arasında tartışma yaşandı. Yolcunun kendisini götürmesi yönünde ısrar etmesi üzerine taksici, “Taksiye binersin, bir yerde inersin” diyerek tepki gösterdi. Yolcu taksiciye “Ben paramı veriyorum, dilenmiyorum. Ben söyleyeceğim sen götüreceksin” yanıtını verdi. (İHA)