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Taksicinin köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada

08 Haziran 2021 10:39

İstanbul Eyüpsultan’da taksi şoförü girdiği sitenin girişindeki “Zeytin” isimli köpeği ezerek kaçtı. Taksinin köpeğe çarptığı anlar kameralara yansırken, ezilen köpek öldü. Site sakinleri köpeği sitedeki bir arsaya gömdü.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra 34 TDE 97 plakalı taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki “Zeytin” isimli köpeği ezdi. Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı.

Taksici köpeği ezip kaçtı

Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı. Site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü. Vatandaşların köpeğin karnesini çıkartmalarının ardından taksici hakkında emniyete şikayette bulunacakları öğrenildi.

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