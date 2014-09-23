Taksicilerin turistleri nasıl dolandırdığı görüntülendi

Show Tv muhabiri turist kılığına girerek İstanbul’daki taksi şoförlerinin turistleri nasıl kandırdığını görüntüledi. Yoğun bir şekilde turist alan İstanbul’da taksi problemi gün geçtikçe büyüyor. Taksilerden mağdur olanlar ise genellikle turistler oluyor. Show Tv muhabiri Emre Saygı gelen bir ihbar üzerine bu durumu araştırdı. Turist kılığına giren muhabir bir kaç taksiye binerek yaşadıklarını görüntüledi. Sultanahmet’ten Dolmabahçe’ye gitmek için taksiye binen muhabirden 8 kmlik yol için 185 lira istenmesi görenleri şaşırttı.