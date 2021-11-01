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Taksicilerden konvoylu ‘akaryakıta zam’ eylemi

Taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu

01 Kasım 2021 14:32

Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.

Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi. Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, “Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok” dedi.

Kaynak: DHA

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