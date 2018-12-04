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Taksicilerden çağrı: Bizi nitelikli dolandırıcılıktan yargılayın

04 Aralık 2018 13:36

Son dönemlerde aracına bindiği turistlerden fazla para almaya çalışan ve turistleri taciz eden taksicilerle ilgili tepkiler çığ gibi büyürken, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman bir çağrı yaptı. Halk TV'de Çağlar Cilara'nın "Günün Konuğu" programında konuşan Duman, kendisinin de bir taksi şoförü olduğunu ve turistlerden fazla para isteyen taksicilere idari ceza yerine adli ceza verilmesini istedi. Taksi şoförü Hüseyin Duman, Türk Ceza Kanunu'na bir madde eklenmesini ve müşteriden fazla para isteyen taksicilerin nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmalarını talep etti. Geçtiğimiz günlerde Taksim'den Galatasaray'a getirdiği turist 3 kadın yolcudan fazla para alıp bir de yüzüne tüküren taksiciye 1002 TL para cezası kesilmişti. Duman'a göre para cezası yerine hapis cezası gelmeli.

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