Taksiciler yolcuyu yere yatırıp tekmeledi

10 Aralık 2021 10:07
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir grup taksici tartıştıkları yabancı uyruklu yolcuyu sokak ortasında yere yatırıp tekmeledi.
Sabahın erken saatlerinde Esenyurt'ta yaşanan olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi.
Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda saldırıya uğrayan yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı.
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