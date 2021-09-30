İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi ancak burada da reddedildi. Toplantıda konuşan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu "15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın stoğu bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor" dedi.

Aksu "2.5 kilo altın bulundu İBB tarafından bir teşekkür edilmedi neden çünkü taksiciler hep karalanıyor. Ticari araçlarda doğum yapan hanımefendiler var. Hiç bu konuda taksiciler iyidir denilmedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha önce 8 kez reddedilen taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifini bugün 9’uncu kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına getirdi. Yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini hedefliyor. Bugünkü toplantıda bu teklifin 1000 taksilik bölümü oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantıda Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Aksu,"15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın stoğu bittiği, azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor" dedi.

Aksu "2.5 kilo altın bulundu İBB tarafından bir teşekkür edilmedi neden çünkü taksiciler hep karalanıyor. Ticari araçlarda doğum yapan hanımefendiler var. Hiç bu konuda taksiciler iyidir denilmedi" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan İstanbul Liman Başkanı da "İstanbul’da gecenin 12:00’sinde kimse kızını gönül rahatlığıyla taksiye bindiremez" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar oylamaya yansımasa da, İstanbul’daki taksi sorunu artık Bakanlık yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. İstanbul Liman Başkanı'mızın bu sözleri, sorunun sadece bir parçası olsa da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA - İBB TV