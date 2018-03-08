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Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü darp etti!

08 Mart 2018 14:16

Bir grup taksicinin, bir süredir iktidar ve ana muhalefetin de hedefinde olan Uber'i çağırarak şoförü dövdüğü öğrenildi. Habertürk TV'de yer alan habere göre İstanbul'da bir grup taksici, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i çağırarak şoförü darp etti. Darp edilen şoförün yargıya taşıdığı konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir başka bir Uber sürücüsü de Habertürk'e "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler… Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, 'Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz' demiş" açıklamasında bulundu. Kaynak: Sputnik

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