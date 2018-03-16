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Taksiciden UBER şoförüne tehdit: Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?

16 Mart 2018 14:28

Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber, Esenyurt'a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. CNN Türk'te yayınlanan görüntülerde taksiciler ''Uber'in yasak olduğunu bilmiyor musun?'' dedi, Uber sürücüsü de "Ben şoförüm" diye yanıt verdi. Bir taksici ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musun, şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?'' diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ''Beni vurursanız cezası yok mu?'' diye tepki gösterdi. Uber'deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı.

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