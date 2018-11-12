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Taksiciden UBER şoförüne tehdit: Senin ağzını burnunu kırarım

12 Kasım 2018 14:26

Atatürk Havalimanı'nda telefon uygulamasından UBER aracı çağıran Türk ve turist iki kadın gelen araca binmek istedi. UBER sürücüsünün kadınların valizlerini bagaja koyduğunu gören bir kişi yanlarına geldi. Havalimanı taksi durağında kahya olduğu öne sürülen bu kişi, kadınların yanında UBER sürücüsüne tehditler yağdırdı. Kadınlara da bağıran bu kişi, UBER sürücüsüne, "Kadınlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım" dedi. Çevredekilerin araya girmesi üzerine UBER sürücüsü, yolcuları alarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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