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Taksici, turistin çantasındaki 4 bin doları el çabukluğuyla böyle çaldı

Adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı

13 Nisan 2021 21:17

İstanbul Fatih'te taksici, aracına binen turistin 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden şüpheli gözaltına alınırken, takside yaşanan arbede ile paraların çalındığı anlar kameralara yansıdı.

E.S. isimli turist yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi.

E.S., 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için 30 yaşındaki taksici K.P. ile anlaştı. K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı.

Taksici K.P., el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı.  K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi.

Kadınlar araçtan inerken, şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine ‘dolandırıcılık’ ve ‘yankesicilik’ yaptığını tespit etti.  Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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