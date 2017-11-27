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Taksici kendisini gasp eden adamın kimliğini aldı

27 Kasım 2017 15:58

İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü kendisini kuru sıkı tabancayla gasp eden saldırganla boğuştu. Parasını ve cep telefonunu kurtaran taksici, gaspçının kimliğini almayı da başardı. Olay, Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Hamza Mektebi Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TCR 41 plakalı taksiyi kullanan Osman Dikici, Sümbül Efendi Camii önünden aldığı müşteriyi, verilen adrese götürmek için yola çıktı. Hacı Hamza Mektebi Sokağı üzerine geldikleri sırada, müşteri belinden çıkardığı tabancayı taksici Dikici'ye doğrultarak cüzdanı ve cep telefonunu istedi. Cüzdanı ile cep telefonunu veren taksici, tabancanın kuru sıkı olduğunu fark edince, araçtan inmeye çalışan gaspçıyı durdurmaya çalıştı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşandı. Taksici, boğuşma sırasında gaspçının montuna elini atarak, cüzdanını ve cep telefonunu geri aldı. Gaspçı, tabancanın kabzasıyla Dikici'nin kafasına vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, kimliği de taksicinin elinde kaldı.

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