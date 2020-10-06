T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksici kavgası; yolu trafiğe kapatıp birbirine girdiler

Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi

06 Ekim 2020 10:53

İstanbul Esenyurt’ta iki taksici yol verme kavgası yüzünden ilçenin en işlek yolunu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerine dün gece saat 23:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdiler.

İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattılar. Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu. Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

ETİKETLER

taksiesenyurttaksicikavgahörüntüistanbul

Diğer Videolar

Filyasyon görevlisine saldırdı, ben polisim dedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2020

HDP'nin Taksim'deki protestosuna polis müdahalesi; 19 kişi gözaltına alındı

300 kiloluk kasayı böyle çaldılar

Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları çekim yapan muhabiri darp etti

Nur Sürer'den Hülya Koçyiğit'e: Sen filmlerde oynarken bakanlar sokakta misket oynuyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Salgına karşı ek kısıtlamalar yürürlüğe girdi; işte kısmi sokak yasağı...

İşte okullar yeni plan tasarısı: Öğrenciler yılbaşı sonrası seyreltilmiş sınıflarda...

Fehmi Koru: Siyaset kazanı kaynamaya başladı, ortam sürprizlere gebe; sizleri...

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman: Babam ateist, ben inançsız birinin...

Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın gözaltı anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tam...

İBB Sözcüsü Ongun: AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24