Taksici, inmesini beklemeden hareket edince yolcuyu böyle düşürdü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">İstanbul Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Olay başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<p>Beylikdüzü'nde yaşanan olayda yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.</p>\n<p>Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.</p>\n<p>Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikâyetçi olmadığı öğrenildi.</p>\n<div id="gpt_unit_/11357266/haberdetay-haberici-kare1_1" data-google-query-id="CKjCzsLvifcCFdbyuwgdndoFug"><strong> Kaynak: DHA</strong></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>