Taksici ile yolcu arasında 'değişim saati' tartışması: Hemen dövmeye kalkıyorsunuz

İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasındaki 'değişim saati' tartışması kameraya yansıdı.

Tele1'in röportajı sırasında trafikte duran bir taksi, taksicilere haksız tepki gösterildiğini söyleyerek "Değişim saati diyoruz, hemen dövmeye kalkıyorsunuz" dedi.

Yolcunun tepkisi üzerinde konuşmaya devam eden taksici, "Taksici hakkı yok. Hep boyna vatandaş" diye tepki gösterdi.

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