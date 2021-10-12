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Taksici ile yolcu arasında 'değişim saati' tartışması: Hemen dövmeye kalkıyorsunuz

12 Ekim 2021 09:30

İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasındaki 'değişim saati' tartışması kameraya yansıdı. 

Tele1'in röportajı sırasında trafikte duran bir taksi, taksicilere haksız tepki gösterildiğini söyleyerek "Değişim saati diyoruz, hemen dövmeye kalkıyorsunuz"  dedi.

Yolcunun tepkisi üzerinde konuşmaya devam eden taksici, "Taksici hakkı yok. Hep boyna vatandaş" diye tepki gösterdi. 

TIKLAYIN - İstanbul'un taksi sorunu The Guardian'da; "Savaş başladı; sürücüler, kontağı çevirin"

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