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Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada

31 Temmuz 2020 09:06

İstanbul Bahçelievler’de taksiye binen müşteri ile şoför arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Kadın yolcu tartışma nedeniyle kendisini araçtan indiren ticari taksi şoförünün üzerine yürürken, taksici yaşananları kameraya kaydederek sosyal medyada yayınladı. 

İddiaya göre, ticari taksi şoförü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine yolcu, ‘çek sağa inelim’ diyerek taksiciye karşılık verdi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, şoförün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler attığı görülüyor. 

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