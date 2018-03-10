Taksi şoförü, içinde müşteri olan Uber aracına bıçakla saldırdı

Taksiciler ile Uber şoförleri arasında yaşanan gerginlik devam ederken bir araç saldırıya uğradı. İstanbul Harbiye'de içinde müşterisi olan Uber aracının önünü kesen taksici, bıçakla araca saldırdı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, taksicinin içinde müşterileri bulunan Uber aracına bıçakla saldırdığı görülüyor. Müşterinin kaydettiği videoda aracın önünü kesen taksici bıçak ile şoförün camına yaklaşıyor. Kapalı olan camdan elinde bıçağı gözüken taksici, aracın tekerini patlatmaya çalışıyor. Videoda araçta bulunan müşterilerin büyük panik yaşadığı görülürken Uber şoförü saldırıdan taksicinin üzerine arabayı sürerek kurtuluyor.