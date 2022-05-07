Taksi ile çarpışan otomobil dükkâna daldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç cadde üzerinde seyir halinde olan taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, caddede bulunan dükkana vurarak durabildi. Kaza sebebiyle otomobil ve takside maddi hasar oluşurken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.