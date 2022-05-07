T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksi ile çarpışan otomobil dükkâna daldı

Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

07 Mayıs 2022 10:04

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç cadde üzerinde seyir halinde olan taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, caddede bulunan dükkana vurarak durabildi. Kaza sebebiyle otomobil ve takside maddi hasar oluşurken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

AnkaraKeçiörenKazataksiotomobilsürücü

Diğer Videolar

Zülfü Livaneli: Abdülhamid’in zevkleri, eğitimi ve gönlü Batılı; Tayyip Bey ise Arap kültürüne yakın

Otomobil bankaya daldı: 2 yaralı

DP'li Enginyurt: Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bir kere daha yerle bir etti

İzol aşiretinden Cengiz İzol CHP'ye geçti: AK Parti'den ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Nebati bakan ile birlikte Edi ile Büdü gibi yönettiğiniz ekonomiyi işin ehline bırak

Türk Eczacıları Birliği: Eczane kapatma da dahil kademeli eylem planımız hayata geçirilecektir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24