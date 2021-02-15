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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Kaza İstanbul Sarıyer'de yaşandı

15 Şubat 2021 20:28

İstanbul Sarıyer’de yoldan çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı. Üç yaşındaki çocuğun da bulunduğu araçta kimse yara almadı.

İstanbul’da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken Sarıyer Maden Mahallesi’nde üç yaşındaki çocuğun da içinde olduğu otomobil yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda kayarak çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobil bir süre sürüklendi.

Kazayı görenler olay yerine koştu. Emniyet kemeri takılı olan sürücü araçtan çıkarıldı. Daha sonra üç yaşındaki çocuk ve annesi de otomobilden çıkarıldı. Anne baba ve çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir süre sonra olay yerine ambulans geldi. Aile üyeleri tedbir amaçlı hastaneye gitti.

Kazazede ailenin yardımına koşan mahalle bakkalı Kasım Polat o anları şöyle anlattı:

“Sabah yukarıdan gelen araç frenleri tutmayınca çöp konteynerine vurdu. Kaldırıma çıkan araç takla attı. Ters döndü. Aile üyeleri hastaneye gidiyormuş. İki üç yaşlarında bir erkek çocukları vardı. Hastaneyi arayıp randevularını iptal ettiler. Ben takla atan aracın kapısını açtım. Kazazedeleri dışarı çıkardım. Yardımcı oldum. Emniyet kemerini takmışlardı. Üçünde de sıyrık bile yoktu. Emniyet kemeri hayat kurtardı”

Kaza yapan araç çekici ile düzeltildikten sonra çekildi.

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