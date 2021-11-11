Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı, kazaya neden olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıkan sürücü, yola fırlayıp kendisine kaza yaptırdığını iddia ettiği aracın önünü kesti.

Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir eden Seyfettin Ayne’nin kullandığı otomobil, Ulualan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak takla attı.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Seyfettin Ayne, bir şeyi olmadığını belirterek olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tedavi talebini geri çevirdi.

Kaza anı ise yol kenarındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritteki otomobilin hızla giderken bir anda yolun soluna geçip bariyere çarptığı, yolun sağına geri gelip solunda gitmekte olan aracın önünden yeniden sola geçip ikinci kez bariyere çarptıktan sonra yolun sağına takla atarak geldiği, araç sürücüsünün hurdaya dönen araçtan çıkıp kendisinin kaza yapmasına neden olduğunu iddia ettiği aracın önüne koşup durdurduğu görüldü.