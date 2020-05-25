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Takipçilerinin yorumlarına sinirlenen Seda Akgül: 'Ne kadar yüzeysel ve acayip bir toplum oldunuz!'

25 Mayıs 2020 13:16

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken'in yerine gelen Seda Akgül, daha sonra aldığı kararla programdan ayrıldığını duyurdu. Ara ara yaptığı çıkışlarla, sözleriyle gündeme gelen sunucu, paylaştığı bir video ile isyan etti. 

Seda Akgül, yayımladığı bayram mesajında bazı takipçilerinin yorumlarına sinirlendi. Gelen yorumlara kızan Akgül, "Silikon yaptırmadığım mı kaldı, yok estetik yaptırmadığım mı kaldı? Yok saçın güzel yok saçın çirkin! İyi bayramlar demişim sadece... Ne kadar yüzeysel ne kadar acayip bir toplum oldunuz. Konuşunca da 'delirdin' deniliyor. İstersen takipten çıkarsın. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum?" ifadesini kullandı. 

"Meşhur olduğumda 103 kiloydum"

"Başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum" diyen Akgül, "Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!" diyerek isyan etti.

Sunucu Seda Akgül, son olarak bayram nedeniyle alınan korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına sosyal medyadan paylaştığı bir video ile isyan etmiş, karşı çıkmıştı. Akgül, "Seda Akgül, dün akşam açıklanan dört günlük sokağa çıkma yasağını duyunca isyan etti. Ünlü sunucu, "Koronadan ölmeyi tercih ediyorum" demişti. 

 

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