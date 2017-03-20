Takipçi sayısını artırmak isteyen çocukların videosu Rusya'yı ayağa kaldırdı!

Rusya'nın Perm şehrinde, YouTube abone sayısını artırmak isteyen iki çocuğun çektiği görüntüler, ülkeyi ayağa kaldırdı. 5. sınıfta okuyan iki öğrenci youtube kanalının abone sayısını arttırmak için yüksek katlı binanın 25'inci katına çıkıp balkon korkuluğunda video çekiyorlar. videonun açıklama kısmına eğer abone olursanız 50. katta yeni video çekeceğizz diye vaatte bulunuyorlar. Görüntülerde, bir çocuğun 25. kattaki evlerinin balkonundaki ölümcül şovu yer alıyor. Arkadaşı da bu yürekleri ağızlara getiren anları cep telefonuna kaydediyor. Nasıl tehlikeli bir şey yaptıklarından haberleri olmayan çocuklarsa, sözde başarılarını kutluyor. Videoları derhal YouTube'dan kaldırılan çocuklar, şimdi Perm şehrinde tekrar hata işlemeden bulunmaya çalışılıyor.