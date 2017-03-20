T24 LogoT24 Logo
Haberler

Takipçi sayısını artırmak isteyen çocukların videosu Rusya'yı ayağa kaldırdı!

20 Mart 2017 15:30

Rusya'nın Perm şehrinde, YouTube abone sayısını artırmak isteyen iki çocuğun çektiği görüntüler, ülkeyi ayağa kaldırdı. 5. sınıfta okuyan iki öğrenci youtube kanalının abone sayısını arttırmak için yüksek katlı binanın 25'inci katına çıkıp balkon korkuluğunda video çekiyorlar. videonun açıklama kısmına eğer abone olursanız 50. katta yeni video çekeceğizz diye vaatte bulunuyorlar. Görüntülerde, bir çocuğun 25. kattaki evlerinin balkonundaki ölümcül şovu yer alıyor. Arkadaşı da bu yürekleri ağızlara getiren anları cep telefonuna kaydediyor. Nasıl tehlikeli bir şey yaptıklarından haberleri olmayan çocuklarsa, sözde başarılarını kutluyor. Videoları derhal YouTube'dan kaldırılan çocuklar, şimdi Perm şehrinde tekrar hata işlemeden bulunmaya çalışılıyor.

ETİKETLER

RusyavideoPermtehlikeayağa kaldırdı25 katYoutube

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24